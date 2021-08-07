Каноистка Ромасенко: восьмое место в Токио — шикарный результат для нашего экипажа

Россиянка Олеся Ромасенко прокомментировала восьмое место в финале соревнований в гребле на каноэ-двойках на дистанции 500 м на летних Олимпийских играх в Токио.

«Восьмое место в Токио — шикарный результат для нашего экипажа. Мы специализируемся на спринте на дистанции 200 м. На дистанции 500 м было много фортуны, везения. Скрипели зубами и готовились. В двойке мы не провели ни одного международного старта и не могли сравнить свой уровень с уровнем конкурентов. Старались сделать всё, что могли», — цитирует Ромасенко пресс-служба Олимпийского комитета России.

В финальном заезде Ромасенко и Ирина Андреева показали результат 1 минута 38,346 секунды.

Золотые медали завоевали китаянки Сюй Шисяо и Сунь Мэня с результатом 1 минута 22,219 секунды.

Ранее сообщалось, что Андреева и Ромасенко пришли восьмыми в финале ОИ в каноэ-двойках.