Гол Сапаты принёс «Аталанте» победу над «Салернитаной» в матче Серии А

В матче четвёртого тура итальянской Серии А «Аталанта» одержала выездную победу над «Салернитаной».

Матч, проходивший на стадионе «Ареки» в Салерно, завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче — на счету форварда «Аталанты» Дувана Сапаты.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе, однако не сумел отметиться результативными действиями и был заменён в перерыве.

«Салернитана» проиграла четвёртый матч подряд и занимает 20-е место в турнирной таблице. У «Аталанты» — семь очков и восьмое место.

Ранее сообщалось, что Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Салернитаной».