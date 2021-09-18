Гол Сапаты принёс «Аталанте» победу над «Салернитаной» в матче Серии А
Матч, проходивший на стадионе «Ареки» в Салерно, завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол в матче — на счету форварда «Аталанты» Дувана Сапаты.
Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе, однако не сумел отметиться результативными действиями и был заменён в перерыве.
«Салернитана» проиграла четвёртый матч подряд и занимает 20-е место в турнирной таблице. У «Аталанты» — семь очков и восьмое место.
Ранее сообщалось, что Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Салернитаной».