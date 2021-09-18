Терюшков призвал тренеров сборной России обратить внимание на Глушакова

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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков высказал своё мнение об игре полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова.
Терюшков призвал тренеров сборной России обратить внимание на Глушакова
  • © РИА Новости

«Денис как феерит — он уже шесть мячей забил, проявляет стремление в сборную. Я надеюсь, что Валерий Георгиевич Карпин также присмотрится, посмотрит. Денис очень хочет играть в сборной России, хочет вернуться. Уровень его игры соответствует сборной. Тем более вы видели, какие открывания, пасы, голевое чутьё и феноменальное видение поля. Я думаю, что футболист уровня Дениса сборной не помешал бы», — цитирует слова Терюшкова ТАСС.

34-летний Глушаков выступал за сборную России с 2011 по 2018 год, проведя за национальную команду страны 57 матчей и забив пять мячей.

Ранее сообщалось, что Глушаков забил в четвёртом матче подряд.

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