Терюшков призвал тренеров сборной России обратить внимание на Глушакова

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков высказал своё мнение об игре полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова.

«Денис как феерит — он уже шесть мячей забил, проявляет стремление в сборную. Я надеюсь, что Валерий Георгиевич Карпин также присмотрится, посмотрит. Денис очень хочет играть в сборной России, хочет вернуться. Уровень его игры соответствует сборной. Тем более вы видели, какие открывания, пасы, голевое чутьё и феноменальное видение поля. Я думаю, что футболист уровня Дениса сборной не помешал бы», — цитирует слова Терюшкова ТАСС.

34-летний Глушаков выступал за сборную России с 2011 по 2018 год, проведя за национальную команду страны 57 матчей и забив пять мячей.

Ранее сообщалось, что Глушаков забил в четвёртом матче подряд.