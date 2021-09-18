Матч АПЛ между «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном» завершился безголевой ничьей
- Reuters
Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 0:0.
При этом на 62-й минуте арбитр отменил гол игрока гостей Адама Армстронга после просмотра видеоповтора, а в компенсированное время судья с помощью VAR не засчитал уже мяч нападающего «Сити» Рахима Стерлинга.
Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы набрали десять очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу.
Ранее сообщалось, что гол Мартина Эдегора принёс «Арсеналу» победу над «Бёрнли» в матче АПЛ.