Матч АПЛ между «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном» завершился безголевой ничьей

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«Манчестер Сити» на своём поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Матч АПЛ между «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном» завершился безголевой ничьей
  • Reuters

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 0:0.

При этом на 62-й минуте арбитр отменил гол игрока гостей Адама Армстронга после просмотра видеоповтора, а в компенсированное время судья с помощью VAR не засчитал уже мяч нападающего «Сити» Рахима Стерлинга.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы набрали десять очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу.

Ранее сообщалось, что гол Мартина Эдегора принёс «Арсеналу» победу над «Бёрнли» в матче АПЛ.

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