Единая лига ВТБ сохранила второе место рейтинга лучших европейских лиг от Eurohoops

Короткая ссылка
Опубликован ежегодный рейтинг сайта Eurohoops, в котором Единая лига ВТБ заняла второе место в списке 10 лучших баскетбольных турниров континента.
Единая лига ВТБ сохранила второе место рейтинга лучших европейских лиг от Eurohoops
  • © vtb-league.com

Опубликован ежегодный рейтинг сайта Eurohoops, в котором Единая лига ВТБ заняла второе место в списке 10 лучших баскетбольных турниров континента.

Единая лига ВТБ сохранила данную позицию в сравнении с аналогичным списком прошлого года. Первое место рейтинга занял чемпионат Испании.

Рейтинг лучших европейских лиг сайта Eurohoops — 2021:

1 (1). Чемпионат Испании

2 (2). Единая лига ВТБ

3 (3). Чемпионат Турции

4 (5). Чемпионат Италии

5 (4). Чемпионат Франции

6 (6). Чемпионат Германии

7 (7). Чемпионат Греции

8 (8). Адриатическая лига

9 (9). Чемпионат Израиля

10 (10). Чемпионат Литвы

Ранее почетный президент Единой лги ВТБ Сергей Иванов прокоментировал выход литовских клубов из турнира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить