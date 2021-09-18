Единая лига ВТБ сохранила второе место рейтинга лучших европейских лиг от Eurohoops
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Опубликован ежегодный рейтинг сайта Eurohoops, в котором Единая лига ВТБ заняла второе место в списке 10 лучших баскетбольных турниров континента.
Единая лига ВТБ сохранила данную позицию в сравнении с аналогичным списком прошлого года. Первое место рейтинга занял чемпионат Испании.
Рейтинг лучших европейских лиг сайта Eurohoops — 2021:
1 (1). Чемпионат Испании
2 (2). Единая лига ВТБ
3 (3). Чемпионат Турции
4 (5). Чемпионат Италии
5 (4). Чемпионат Франции
6 (6). Чемпионат Германии
7 (7). Чемпионат Греции
8 (8). Адриатическая лига
9 (9). Чемпионат Израиля
10 (10). Чемпионат Литвы
Ранее почетный президент Единой лги ВТБ Сергей Иванов прокоментировал выход литовских клубов из турнира.