Единая лига ВТБ сохранила второе место рейтинга лучших европейских лиг от Eurohoops

Опубликован ежегодный рейтинг сайта Eurohoops, в котором Единая лига ВТБ заняла второе место в списке 10 лучших баскетбольных турниров континента.

Опубликован ежегодный рейтинг сайта Eurohoops, в котором Единая лига ВТБ заняла второе место в списке 10 лучших баскетбольных турниров континента.

Единая лига ВТБ сохранила данную позицию в сравнении с аналогичным списком прошлого года. Первое место рейтинга занял чемпионат Испании.

Рейтинг лучших европейских лиг сайта Eurohoops — 2021:

1 (1). Чемпионат Испании

2 (2). Единая лига ВТБ

3 (3). Чемпионат Турции

4 (5). Чемпионат Италии

5 (4). Чемпионат Франции

6 (6). Чемпионат Германии

7 (7). Чемпионат Греции

8 (8). Адриатическая лига

9 (9). Чемпионат Израиля

10 (10). Чемпионат Литвы

Ранее почетный президент Единой лги ВТБ Сергей Иванов прокоментировал выход литовских клубов из турнира.