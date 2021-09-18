Черевченко объяснил, почему покинул стадион в Уфе перед матчем РПЛ
- РИА Новости
«Я приехал в отель. Просто поднялась температура. Коронавирус? Я привитый, это обычная болезнь», — приводит слова Черевченко «Спорт-Экспресс».
Матч восьмого тура Российской премьер-лиги «Уфа» — «Химки» стартовал в 14:00 мск. По итогам первого тайма счёт в матче 1:0 в пользу гостей, гол забил полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков.
Ранее отъезд Черевченко со стадиона прокомментировал министр спорта Московской области Роман Терюшков.