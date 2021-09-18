В «Химках» прокомментировали отъезд Черевченко со стадиона перед матчем с «Уфой»
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- РИА Новости
«Действительно, у Черевченко поднялась температура. Он сдавал тест на коронавирусную инфекцию, результат — отрицательный. Может, ОРЗ обычное. Простудился, пока летели», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что команда полностью здорова. Главный тренер сдал все соответствующие тесты. В его отсутствие «Химками» будет руководить Игорь Семшов.
Ранее стали известны стартовые составы матча «Уфа» — «Химки» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.