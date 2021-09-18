БК «Химки» подал заявку на участие в Суперлиге 1 в сезоне-2021/2022

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» подал заявку на участие в предстоящем сезоне чемпионата России — Суперлиге 1.

Как сообщается на сайте клуба, домашние матчи команда будет проводить в Баскетбольном центре Московской области в Химках.

Главным тренером подмосковного коллектива останется Андрей Мальцев, а помогать ему будут Виктор Бережной, Глеб Плотников и Евгений Бурин.

В прошлом сезоне клуб испытывал финансовые проблемы, из-за чего отказался от участия в Единой лиге ВТБ, а все баскетболисты основного состава покинули команду.

Ранее сообщалось, что в Единой лиге ВТБ пять клубов имеют более чем миллиардные бюджеты.