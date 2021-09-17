Тренер «Шерифа»: лимит на легионеров не принесёт пользы ни одному чемпионату

Короткая ссылка
Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мнением по поводу лимита на легионеров.
Тренер «Шерифа»: лимит на легионеров не принесёт пользы ни одному чемпионату
  • globallookpress.com
  • © Vitalii Kliuiev

«Я пришёл в «Шериф», когда ввели безлимит. Не хочу обижать молдавских футболистов, но отмена лимита и позволила нам так выступить в Лиге чемпионов. Лимит не принесёт пользы ни одному чемпионату — Молдовы, России, Украины, Казахстана», — цитирует Вернидуба «Спорт день за днём».

По его мнению, если есть желание выступать на групповых стадиях Лиги чемпионов, то необходимо отказываться от лимита на иностранных игроков. Он отметил, что местные игроки должны доказывать право выступать за команду, а не находиться в составе только из-за паспорта.

«Любой тренер поставит в состав футболиста, который старается и заслуживает этого. А из-за лимита, хочешь или нет, некоторых футболистов приходится ставить в состав. Это проблема», — добавил специалист.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» под руководством Вернидуба обыграл донецкий «Шахтёр» (2:0). Для тираспольского клуба это первая победа на групповой стадии данного турнира в истории.

Ранее депутат Госдумы России Виталий Милонов предложил ужесточить лимит на легионеров из-за неудач российских клубов в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить