Тренер «Шерифа»: лимит на легионеров не принесёт пользы ни одному чемпионату

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мнением по поводу лимита на легионеров.

«Я пришёл в «Шериф», когда ввели безлимит. Не хочу обижать молдавских футболистов, но отмена лимита и позволила нам так выступить в Лиге чемпионов. Лимит не принесёт пользы ни одному чемпионату — Молдовы, России, Украины, Казахстана», — цитирует Вернидуба «Спорт день за днём».

По его мнению, если есть желание выступать на групповых стадиях Лиги чемпионов, то необходимо отказываться от лимита на иностранных игроков. Он отметил, что местные игроки должны доказывать право выступать за команду, а не находиться в составе только из-за паспорта.

«Любой тренер поставит в состав футболиста, который старается и заслуживает этого. А из-за лимита, хочешь или нет, некоторых футболистов приходится ставить в состав. Это проблема», — добавил специалист.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» под руководством Вернидуба обыграл донецкий «Шахтёр» (2:0). Для тираспольского клуба это первая победа на групповой стадии данного турнира в истории.

Ранее депутат Госдумы России Виталий Милонов предложил ужесточить лимит на легионеров из-за неудач российских клубов в Европе.