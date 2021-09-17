Источник: СКА рассчитывает получить двух хоккеистов «Ак Барса» в обмен на Морозова

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Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА ведёт переговоры с казанским «Ак Барсом» на предмет возможного обмена форварда армейцев Ивана Морозова.
Источник: СКА рассчитывает получить двух хоккеистов «Ак Барса» в обмен на Морозова
  • ©ska.ru

Как сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей», клуб из Санкт-Петербурга намерен получить за игрока не денежную компенсацию, а кого-то из молодых игроков казанцев — в частности, форварда Дмитрия Воронкова и Илью Сафонова.

21-летний Морозов ещё не играл за СКА в этом сезоне КХЛ. В августе хоккеиста отправили в фарм-клуб петербуржцев в ВХЛ. За «СКА-Неву» он провёл четыре матча в текущем сезоне и набрал пять очков (один гол + четыре результативные передачи).

Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Сочи» в матче КХЛ со счётом 2:0.

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