Онлайн-кинотеатр покажет документальный сериал «Допинг. Всемирная энциклопедия»
- РИА Новости
В России вышел документальный сериал «Допинг. Всемирная энциклопедия», который включает в себя полную хронологию допинга.
В фильме приведены факты о знаменитом разоблачении американских легкоатлетов Мэрион Джонс и Лэнса Армстронга, закрытой допинговой программе ГДР, о трагедии финских лыж, истории Григория Родченкова, о допинге в Китае и большой политике.
В проекте приняли участие Ричард Паунд и Ричард Макларен, звёзды велосипедной команды «Фестина» Паскаль Эвре и Лоран Брошар, российские спортсмены Ольга Фаткулина и Дмитрий Ярошенко.
Премьера документального сериала «Допинг. Всемирная энциклопедия» состоялась 15 сентября в онлайн-кинотеатре PREMIER.
Ранее CAS отклонил апелляцию экс-тренера Мо Фары на дисквалификацию.