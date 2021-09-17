Онлайн-кинотеатр покажет документальный сериал «Допинг. Всемирная энциклопедия»

В онлайн-кинотеатре PREMIER состоялась премьера нового документального проекта — сериала «Допинг. Всемирная энциклопедия».

В России вышел документальный сериал «Допинг. Всемирная энциклопедия», который включает в себя полную хронологию допинга.

В фильме приведены факты о знаменитом разоблачении американских легкоатлетов Мэрион Джонс и Лэнса Армстронга, закрытой допинговой программе ГДР, о трагедии финских лыж, истории Григория Родченкова, о допинге в Китае и большой политике.

В проекте приняли участие Ричард Паунд и Ричард Макларен, звёзды велосипедной команды «Фестина» Паскаль Эвре и Лоран Брошар, российские спортсмены Ольга Фаткулина и Дмитрий Ярошенко.

Премьера документального сериала «Допинг. Всемирная энциклопедия» состоялась 15 сентября в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Ранее CAS отклонил апелляцию экс-тренера Мо Фары на дисквалификацию.