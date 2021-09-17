Онлайн-кинотеатр покажет документальный сериал «Допинг. Всемирная энциклопедия»

Короткая ссылка
В онлайн-кинотеатре PREMIER состоялась премьера нового документального проекта — сериала «Допинг. Всемирная энциклопедия».
Онлайн-кинотеатр покажет документальный сериал «Допинг. Всемирная энциклопедия»
  • РИА Новости

В России вышел документальный сериал «Допинг. Всемирная энциклопедия», который включает в себя полную хронологию допинга.

В фильме приведены факты о знаменитом разоблачении американских легкоатлетов Мэрион Джонс и Лэнса Армстронга, закрытой допинговой программе ГДР, о трагедии финских лыж, истории Григория Родченкова, о допинге в Китае и большой политике.

В проекте приняли участие Ричард Паунд и Ричард Макларен, звёзды велосипедной команды «Фестина» Паскаль Эвре и Лоран Брошар, российские спортсмены Ольга Фаткулина и Дмитрий Ярошенко.

Премьера документального сериала «Допинг. Всемирная энциклопедия» состоялась 15 сентября в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Ранее CAS отклонил апелляцию экс-тренера Мо Фары на дисквалификацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить