Карпин — о рождении дочек: я вообще не при делах
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- © Dmitry Golubovich
Валерий Карпин выиграл премию Star Awards Russia — 2021 в номинации «С любовью к спорту, или Спорт как жизнь». Видео с награждения выложила на свой YouTube-канал жена Карпина.
Ведущий Дмитрий Дибров поинтересовался, каково это быть отцом пяти дочек.
«Это не я, это жёны делают. Они же рожают, я здесь при чём? Я вообще не при делах», — ответил Карпин.
При этом он отметил, что работает над рождением сына.
Ранее Карпин назвал Марио Фернандеса великим футболистом.