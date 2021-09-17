Карпин — о рождении дочек: я вообще не при делах

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о желании иметь сына. Он воспитывает пятерых дочек.

Валерий Карпин выиграл премию Star Awards Russia — 2021 в номинации «С любовью к спорту, или Спорт как жизнь». Видео с награждения выложила на свой YouTube-канал жена Карпина.

Ведущий Дмитрий Дибров поинтересовался, каково это быть отцом пяти дочек.

«Это не я, это жёны делают. Они же рожают, я здесь при чём? Я вообще не при делах», — ответил Карпин.

При этом он отметил, что работает над рождением сына.

Ранее Карпин назвал Марио Фернандеса великим футболистом.