Карпин — о рождении дочек: я вообще не при делах

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о желании иметь сына. Он воспитывает пятерых дочек.
Карпин — о рождении дочек: я вообще не при делах
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Валерий Карпин выиграл премию Star Awards Russia — 2021 в номинации «С любовью к спорту, или Спорт как жизнь». Видео с награждения выложила на свой YouTube-канал жена Карпина.

Ведущий Дмитрий Дибров поинтересовался, каково это быть отцом пяти дочек.

«Это не я, это жёны делают. Они же рожают, я здесь при чём? Я вообще не при делах», — ответил Карпин.

При этом он отметил, что работает над рождением сына.

Ранее Карпин назвал Марио Фернандеса великим футболистом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить