Две передачи Шомуродова помогли «Роме» разгромить софийский ЦСКА в Лиге конференций

Римская «Рома» одержала победу над софийским ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Встреча проходила в Риме и завершилась со счётом 5:1.

В составе «Ромы» дублем отметился Лоренцо Пеллегрини. Ещё по одному мячу у римской команды забили Стефан Эль-Шаарави, Джанлука Манчини и Тэмми Абрахам. У ЦСКА — Грэм Кери.

Нападающий римлян Элдор Шомуродов отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.