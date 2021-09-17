Две передачи Шомуродова помогли «Роме» разгромить софийский ЦСКА в Лиге конференций

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Римская «Рома» одержала победу над софийским ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.
Две передачи Шомуродова помогли «Роме» разгромить софийский ЦСКА в Лиге конференций
  • © Andrew Medichini / AP

Встреча проходила в Риме и завершилась со счётом 5:1.

В составе «Ромы» дублем отметился Лоренцо Пеллегрини. Ещё по одному мячу у римской команды забили Стефан Эль-Шаарави, Джанлука Манчини и Тэмми Абрахам. У ЦСКА — Грэм Кери.

Нападающий римлян Элдор Шомуродов отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

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