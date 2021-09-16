Защитник «Марселя» Салиба разочарован ничьей с «Локомотивом»

Защитник «Марселя» Вильям Салиба прокомментировал ничью с московским «Локомотивом» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«Я очень разочарован! Мы играли лучше соперника, но уезжаем из Москвы с одним баллом. Мы хотели победить, но упустили три очка в большинстве. Теперь нужно набирать очки в следующих играх», — цитирует Салиба «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Локомотива» забитым мячом отметился Фаустино Анджорин, у «Марселя» — Дженгиз Ундер.

Таким образом, команды набрали по одному очку и делят второе и третье места в турнирной таблице группы E.

Ранее сообщалось, что болельщики «Марселя» не приехали в Москву на игру с «Локомотивом».