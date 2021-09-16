Хет-трик Плотникова принёс ЦСКА победу над «Спартаком» в матче КХЛ

ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 5:3.

В составе ЦСКА хет-трик оформил Сергей Плотников. Ещё по одной шайбе у красно-синих забросили Лукас Валльмарк и Сергей Андронов. У «Спартака» дубль оформил Илья Талалуев. Также у красно-белых заброшенной шайбой отметился Александр Хохлачёв.

В следующей игре, которая состоится 19 сентября, ЦСКА в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». «Спартак» в этот же день примет рижское «Динамо».

Ранее сообщалось, что дубль Галиева принёс «Динамо» победу над «Сибирью» в матче КХЛ.