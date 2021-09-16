Бывший футболист «Челси» Ба прилетел в Москву, чтобы учиться у Рангника

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Сенегальский форвард Демба Ба находится в Москве в гостях у руководителя по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральфа Рангника.
Бывший футболист «Челси» Ба прилетел в Москву, чтобы учиться у Рангника
  • Reuters

Футболист планирует работать спортивным директором, поэтому он в настоящий момент учится у Рангника, сообщает «Спорт-Экспресс».

Демба Ба известен выступлениями за «Челси», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». С Рангником он познакомился в «Хоффенхайме».

16 сентября «Локомотив» сыграет в первом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Марселем». Начало — в 19:45 мск.

Ранее сообщалось, что Рангник отправил поваров «Локомотива» на курсы по диетологии в Германию.

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