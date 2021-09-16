Елистратов выиграл дистанцию 1500 метров на Кубке Союза конькобежцев России

Чемпион зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года в шорт-треке Семён Елистратов завоевал золотую медаль на дистанции 1500 м на Кубке Союза конькобежцев России в Коломне.

Елистратов показал лучшее время финала — две минуты 25,428 секунды. Второе место занял Владимир Балбеков (2:25,475), третье — Сергей Милованов (2:25,831).

В соревнованиях женщин в этой же дисциплине лучшей стала Софья Просвирнова (две минуты 43,164 секунды), следом финишировали Екатерина Ефременкова (2:43,271) и Анна Вострикова (2:43,334).

Ранее сообщалось, что Коломна и Сочи примут чемпионаты Европы — 2024 по конькобежному спорту и шорт-треку.