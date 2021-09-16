Елистратов выиграл дистанцию 1500 метров на Кубке Союза конькобежцев России

Короткая ссылка
Чемпион зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года в шорт-треке Семён Елистратов завоевал золотую медаль на дистанции 1500 м на Кубке Союза конькобежцев России в Коломне.
Елистратов выиграл дистанцию 1500 метров на Кубке Союза конькобежцев России
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Елистратов показал лучшее время финала — две минуты 25,428 секунды. Второе место занял Владимир Балбеков (2:25,475), третье — Сергей Милованов (2:25,831).

В соревнованиях женщин в этой же дисциплине лучшей стала Софья Просвирнова (две минуты 43,164 секунды), следом финишировали Екатерина Ефременкова (2:43,271) и Анна Вострикова (2:43,334).

Ранее сообщалось, что Коломна и Сочи примут чемпионаты Европы — 2024 по конькобежному спорту и шорт-треку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить