Елевич: Ивкович — один из немногих тренеров, который болел за Россию

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал смерть знаменитого сербского баскетбольного тренера Душана Ивковича.

«Это один из немногих тренеров, который болел за Россию. Ивкович, Блатт, Мессина — люди, которые делились своим опытом, не боялись. Я у этих людей многое подчеркнул, мы много беседовали на разные темы», — цитирует Елевича «Чемпионат».

Он добавил, что новость о смерти Ивковича стала для него неожиданной, они разговаривали буквально летом. Елевич до сих пор не может поверить в случившееся.

На 78-м году жизни умер знаменитый сербский тренер Душан Ивкович, который тренировал московские клубы ЦСКА и «Динамо».