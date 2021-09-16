Елевич: Ивкович — один из немногих тренеров, который болел за Россию

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал смерть знаменитого сербского баскетбольного тренера Душана Ивковича.
Елевич: Ивкович — один из немногих тренеров, который болел за Россию
  • © БК «Химки»

«Это один из немногих тренеров, который болел за Россию. Ивкович, Блатт, Мессина — люди, которые делились своим опытом, не боялись. Я у этих людей многое подчеркнул, мы много беседовали на разные темы», — цитирует Елевича «Чемпионат».

Он добавил, что новость о смерти Ивковича стала для него неожиданной, они разговаривали буквально летом. Елевич до сих пор не может поверить в случившееся.

На 78-м году жизни умер знаменитый сербский тренер Душан Ивкович, который тренировал московские клубы ЦСКА и «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить