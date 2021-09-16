Ловчев: Рассказов, Маслов, Хендрикс не должны играть в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал футболистов красно-белых.

«Вот вы говорили про защитника Рассказова, а я ранее говорил про Маслова. Такие игроки не должны играть в «Спартаке». Хендрикс не должен играть, откровенно говоря», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Он также заявил, что в «Спартаке» происходит бардак.

В первом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» проиграл «Легии» со счётом 0:1. Матч проходил в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее сообщалось, что президент «Легии» назвал Черчесова хорошим тренером для «Спартака».