Колосков: такой беспомощный «Спартак» я вижу в первый раз

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о неудачном старте московского «Спартака» в Лиге Европы УЕФА.
Колосков: такой беспомощный «Спартак» я вижу в первый раз
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«Спартак» — абсолютно никак. Он ничего не вызывает, кроме раздражения. Сейчас у команды, по сути, чемпионский состав. Много игроков сборных, все играют. Непонятно, что происходит с этими футболистами. Даже неясно, они профессиональные игроки или нет. Нет плана на игру, каждый играет сам за себя. В «Спартаке» сейчас нет ничего. Такую игру даже сложно комментировать. Где Соболев, Бакаев? Что происходит? Вообще нет ответа на вопрос. Команда абсолютно разбалансирована. При Каррере выигрывали. Но такой беспомощный «Спартак» я вижу первый раз. Я реально такого не помню. Нам нужен сильный «Спартак». А сейчас он никому не интересен», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

В первом туре Лиги Европы «Спартак» проиграл польской «Легии» со счётом 0:1, пропустив в добавленное ко второму тайму время.

Ранее гендиректор «Спартака» заявил, что не обязан комментировать игру команды.

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