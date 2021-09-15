Витория взял на себя ответственность за поражение от «Легии» в Лиге Европы

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория заявил, что готов взять на себя ответственность за поражение от «Легии» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Витория взял на себя ответственность за поражение от «Легии» в Лиге Европы
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«Готов взять это поражение полностью на себя. Я ответственен за результат, это моя работа. Внутри мы можем говорить о разных вещах, но ответственность на мне. Я лидер этой команды. Но я никогда не сдаюсь. Могу сходить с ума, но никогда не сдамся. Перспективы «Спартака» в Лиге Европы после этого поражения? Конечно, мы хотели бы победить сегодня. Если бы такая же история на 90-й минуте сложилась в нашу пользу, то все бы говорили, что мы заслужили эту победу», — сказал Витория.

Красно-белые в текущем сезоне проиграли все три матча в еврокубках.

Ранее тренер «Легии» признал, что его команде повезло в матче со «Спартаком».

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