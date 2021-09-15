«Спартаку» разрешили пускать зрителей на матчи КХЛ без предъявления QR-кодов

Московский «Спартак» рассказал о новых правилах посещения домашних матчей красно-белых в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«В ответ на обращение ХК «Спартак» Роспотребнадзор прислал в наш клуб постановление, разрешающее посещение домашних матчей нашей команды в ДС «Мегаспорт» без предъявления QR-кодов и ПЦР-тестов (до 3 тыс. человек). Продажа билетов на домашние матчи возобновлена», — сообщает пресс-служба команды в Twitter.

￼В ответ на обращение ХК «Спартак» Роспотребнадзор прислал в наш клуб постановление, разрешающее посещение домашних матчей нашей команды в ДС «Мегаспорт» без предъявления QR-кодов и ПЦР-тестов (до 3000 тысяч человек).



Продажа билетов на домашние матчи возобновлена. pic.twitter.com/PdlqjmDwmX — Spartak Moscow (@spartak_hc) September 15, 2021

«Спартак» в следующем матче КХЛ примет на своём льду ЦСКА 16 сентября.

Ранее главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал возможный переход Ильи Ковальчука в стан красно-белых.