«Спартаку» разрешили пускать зрителей на матчи КХЛ без предъявления QR-кодов
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«В ответ на обращение ХК «Спартак» Роспотребнадзор прислал в наш клуб постановление, разрешающее посещение домашних матчей нашей команды в ДС «Мегаспорт» без предъявления QR-кодов и ПЦР-тестов (до 3 тыс. человек). Продажа билетов на домашние матчи возобновлена», — сообщает пресс-служба команды в Twitter.
￼В ответ на обращение ХК «Спартак» Роспотребнадзор прислал в наш клуб постановление, разрешающее посещение домашних матчей нашей команды в ДС «Мегаспорт» без предъявления QR-кодов и ПЦР-тестов (до 3000 тысяч человек).— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 15, 2021
Продажа билетов на домашние матчи возобновлена. pic.twitter.com/PdlqjmDwmX
«Спартак» в следующем матче КХЛ примет на своём льду ЦСКА 16 сентября.
Ранее главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал возможный переход Ильи Ковальчука в стан красно-белых.