Тренер «Спартака» высказался о возможном переходе Ковальчука в столичный клуб

Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Борис Миронов прокомментировал возможный переход Ильи Ковальчука в стан красно-белых.

«Усиление в ходе чемпионата и возможность появления Ковальчука — вопрос к руководству. Если будет усиление, мы будем только рады», — цитирует Миронова «Чемпионат».

По его словам, руководство красно-белых следит за рынком игроков. Миронов добавил, что Ковальчук мог бы помочь команде с концентрацией на игры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). И если он согласится перейти в «Спартак», то это будет большой плюс для команды.

Ковальчук в сезоне-2020/21 выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина. Экс-форвард «Вашингтон Кэпиталз» провёл в регулярном чемпионате КХЛ 16 матчей, забросил пять шайб, записав на свой счёт 12 результативных передач. В плей-офф в 24 играх нападающий набрал девять очков (4 + 5).

По окончании сезона 38-летний Ковальчук покинул «Авангард» по взаимному согласию сторон. Нового клуба форвард себе пока не нашёл.

Ранее бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ковальчук дал понять, что пока не задумывался о завершении карьеры.