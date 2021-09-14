«Челси» не нанёс ни одного удара в створ ворот «Зенита» в первом тайме
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Футболисты лондонской команды нанесли четыре удара, но все они были не в створ ворот российской команды.
На счету игроков «Зенита» два удара, один из которых пришёлся в створ ворот.
Счёт после первого тайма — 0:0.
Игра группы H «Челси» — «Зенит» проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Ранее сообщалось, что португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду догнал Лионеля Месси по количеству клубов, в ворота которых он забивал в ЛЧ.