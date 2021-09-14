«Челси» не нанёс ни одного удара в створ ворот «Зенита» в первом тайме

Короткая ссылка
Лондонский «Челси» не нанёс ни одного удара в створ ворот «Зенита» из Санкт-Петербурга в первом тайме матча групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Челси» не нанёс ни одного удара в створ ворот «Зенита» в первом тайме
  • Reuters
  • © Hannah Mckay

Футболисты лондонской команды нанесли четыре удара, но все они были не в створ ворот российской команды. 

На счету игроков «Зенита» два удара, один из которых пришёлся в створ ворот.

Счёт после первого тайма — 0:0.

Игра группы H «Челси» — «Зенит» проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Ранее сообщалось, что португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду догнал Лионеля Месси по количеству клубов, в ворота которых он забивал в ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить