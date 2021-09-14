«Челси» не нанёс ни одного удара в створ ворот «Зенита» в первом тайме

Лондонский «Челси» не нанёс ни одного удара в створ ворот «Зенита» из Санкт-Петербурга в первом тайме матча групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Футболисты лондонской команды нанесли четыре удара, но все они были не в створ ворот российской команды.

На счету игроков «Зенита» два удара, один из которых пришёлся в створ ворот.

Счёт после первого тайма — 0:0.

Игра группы H «Челси» — «Зенит» проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Ранее сообщалось, что португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду догнал Лионеля Месси по количеству клубов, в ворота которых он забивал в ЛЧ.