После первого тайма счёт в матче ЛЧ «Челси» — «Зенит» — 0:0

Первый тайм матча групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Зенит» закончился со счётом 0:0.

Игра группы H «Челси» — «Зенит» проходит в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж».

Ранее сообщалось, что португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду догнал Лионеля Месси по количеству клубов, в ворота которых он забивал в ЛЧ.