После первого тайма счёт в матче ЛЧ «Челси» — «Зенит» — 0:0
Первый тайм матча групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Зенит» закончился со счётом 0:0.
- Reuters
Игра группы H «Челси» — «Зенит» проходит в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж».
Ранее сообщалось, что португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду догнал Лионеля Месси по количеству клубов, в ворота которых он забивал в ЛЧ.
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