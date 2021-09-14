После первого тайма счёт в матче ЛЧ «Челси» — «Зенит» — 0:0

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Первый тайм матча групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Зенит» закончился со счётом 0:0.
После первого тайма счёт в матче ЛЧ «Челси» — «Зенит» — 0:0
  • Reuters

Игра группы H «Челси» — «Зенит» проходит в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж».

Ранее сообщалось, что португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду догнал Лионеля Месси по количеству клубов, в ворота которых он забивал в ЛЧ.

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