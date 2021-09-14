Российские шахматисты победили китайцев в первом матче полуфинала онлайн-олимпиады

Сборная России одержала победу над национальной командой Китая в первой игре 1/2 финала онлайн-олимпиады по шахматам.

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РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 3,5:2,5. Александра Костенюк обыграла Цзюй Вэньцзюнь, Андрей Есипенко одержал победу над Ван Шисюем, а Полина Шувалова уступила Нин Кайюй. Партии Владислав Артемьев — Юй Янъи, Даниил Дубов — Дин Лижэнь, Александр Горячкин — Хоу Ифань завершились вничью. Вторая встреча 1/2 финала состоится 14 сентября. Ранее сообщалось, что сборная России победила Украину в матче онлайн-олимпиады по шахматам.