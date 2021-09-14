Каррагер считает Роналду более совершенным футболистом, чем Месси

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер сравнил нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с форвардом «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси.

«С точки зрения всех характеристик Криштиану более совершенный футболист, чем Лионель. Роналду может делать то, чего не сможет Месси. Но португалец делает то, что могут сделать другие, а аргентинец — то, чего ты никогда в жизни не видел», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Летом 2021 года Роналду и Месси сменили клубные прописки. Криштиану перешёл из «Ювентуса» в МЮ, а Лионель — из «Барселоны» в ПСЖ.

Ранее экс-защитник национальной команды Англии Гари Невилл назвал Роналду лучшим футболистом в истории.