Невилл назвал Роналду лучшим футболистом в истории

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Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Невилл назвал Роналду лучшим футболистом в истории
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«Я посмотрел, как Криштиану забивал в своей карьере. Он может забивать нерабочей левой ногой, правой ногой, головой, может забить с пенальти и со штрафного. Думаю, что Роналду — лучший футболист в истории», — цитирует Невилла Sky Sports.

Он также сравнил Роналду с нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси.

«Без сомнения, Месси невероятен. Он забил непристойное количество мячей, но Криштиану более совершенный футболист. Победы в командах, которые не были так хороши, как команды Лионеля, приводят меня к мнению о том, что Роналду — величайший», — сказал Невилл.

Летом Роналду и Месси сменили клубные прописки. Криштиану перешёл из «Ювентуса» в МЮ, а Лионель — из «Барселоны» в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Роналду попал в заявку МЮ на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Янг Бойз».

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