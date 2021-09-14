Роналду попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч с «Янг Бойз»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал в заявку команды на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Янг Бойз».
Роналду попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч с «Янг Бойз»
  • © AP Photo/Jon Super

Об этом сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Напомним, уже сегодня, во вторник, 14 сентября, «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз». Начало матча — в 19:45 мск.

Встреча между МЮ и «Янг Бойз» состоится 14 сентября на стадионе «Стад де Сюис» в Берне. Начало игры — в 19:45 мск.

Ранее главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель сообщил, что полузащитник команды Н'Голо Канте пропустит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом».

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