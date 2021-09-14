Медведев заявил о намерении выиграть Кубок Дэвиса

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, рассказал о следующей цели после победы на турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США.

«Из самых реальных и ближайших целей — это Кубок Дэвиса. Я не побоюсь сказать, что у нас одна из лучших команд в мире прямо сейчас. Четыре теннисиста в топ-30 — такого нет ни у кого. Мы способны ещё и сыграть в пар, несмотря на то, что это не всегда получается. В ATP Сup мы показали, что иногда необязательно играть пару. Думаю, что это самая реальная цель», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Ранее Медведев признался, что не был готов к победе на Олимпийских играх.