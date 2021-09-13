Медведев: я не был готов к победе на Олимпийских играх

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Победитель Открытого чемпионата США по теннису россиянин Даниил Медведев рассказал, какой опыт извлёк из своего выступления на Олимпиаде в Токио.
Медведев: я не был готов к победе на Олимпийских играх
  • Reuters
  • © Danielle Parhizkaran / USA TODAY Sports

«Проблема в том, что в Париже грунт. У меня есть три года. В этом году на «Ролан Гаррос» я сыграл неплохо, но мог сыграть лучше с Циципасом. Олимпиада дала мне нереальный опыт. Я ехал туда и думал: «Еду выступать за страну, однако это ещё один турнир, который нужно постараться выиграть». А когда приехал, то впервые в жизни почувствовал, что значит выступать за страну. И это ещё мы были без флага. У меня было желание рвать и метать, однако я не был готов выигрывать турнир по различным причинам», — цитирует Медведева Sport24.

Россиянин прекратил борьбу за олимпийские медали в Токио на стадии четвертьфинала, проиграв испанцу Пабло Карреньо-Бусте.

Следующие олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже.

Ранее Медведев ответил, что для него значит победа на турнире Большого шлема в годовщину свадьбы.

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