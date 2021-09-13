Медведев ответил, что для него значит победа на турнире Большого шлема в годовщину свадьбы

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, придавал ли ему мотивации в финале US Open тот факт, что в день решающего матча турнира у него была годовщина свадьбы.

«Нельзя иметь большей мотивации, чем мотивация выиграть турнир Большого шлема. Это само по себе уже много значит. Но факт того, что на день финала выпала годовщина свадьбы, добавило один, пять, десять процентов к моей мотивации и сделало победу приятнее. Я счастлив, что мне удалось выиграть, иначе это был бы очень грустный день», — сказал Медведев в интервью RT.

12 сентября 2018 года российский теннисист женился на своей избраннице Дарье. 12 сентября 2021 года Медведев впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема, обыграв серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4) в финале US Open.

Ранее Медведев рассказал, как справился с давлением трибун во время финала US Open.