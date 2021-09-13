Медведев рассказал, как справился с давлением трибун во время финала US Open

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как отнёсся к поведению болельщиков во время финала Открытого чемпионата США с Новаком Джоковичем.
Медведев рассказал, как справился с давлением трибун во время финала US Open
  • © AP

«Болельщики поддерживали меня на протяжении турнира. В этот раз не было какой-то ненависти, в финале они действительно хотели, чтобы победил Новак, поддерживали его. Было много сербских болельщиков на трибунах. Выиграть при таких трибунах определённо было непросто, но это делает победу ещё более приятной», — сказал Медведев в интервью RT.

Также россиянин рассказал, как отреагировал на потерю матч-болла в третьем сете, когда допустил двойную ошибку на своей подаче.

«Главной задачей было оставаться сконцентрированным и продолжать пытаться довести матч до победы. Кто знает, как Новаку удаётся спасать эти матч-пойнты и затем выигрывать матчи. Я был на 100% сфокусирован и готов довести матч до победы, что и произошло», — добавил Медведев.

Россиянин победил Джоковича в финале US Open со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Ранее Медведев заявил, что ему нравится играть в США.

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