Медведев: мне нравится играть в США

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ощущениями от победы на Открытом чемпионате США и отметил, что для него не имеет значения, где и на каком покрытии выступать.
Медведев: мне нравится играть в США
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«В сезоне четыре турнира Большого шлема, и если быть честным, то для меня неважно, на каком побеждать. Мейджор есть мейджор, неважно, какое покрытие и какая страна. Но, конечно, мне нравится играть в США. Не только большие турниры. Я обычно хорошо выступаю здесь и уже выигрывал несколько титулов. Мне нравятся условия здесь. Я знал, что на US Open у меня всегда хорошие шансы, я уже три раза подряд выходил в полуфинал. И было очень здорово завершить эту череду победой. После того как я вышел в 1/2 финала, меня спрашивали, каково это — в третий раз подряд выходить в полуфинал. На что я отвечал: «Надеюсь, в этот раз я выступлю лучше, чем в предыдущие разы». И я смог это сделать», — сказал Медведев в интервью RT.

24-летний россиянин впервые выиграл турнир Большого шлема. В финале US Open Медведев обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).

Ранее Медведев высказался о победе на US Open.

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