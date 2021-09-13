Медведев — о победе на US Open: я достиг того, о чём мечтал на протяжении долгого времени

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу на Открытом чемпионате США.
Медведев — о победе на US Open: я достиг того, о чём мечтал на протяжении долгого времени
  • © AP

«Честно говоря, после победы спал я не очень много, часа три. Определённо, у меня много эмоций. Конечно, я очень счастлив и чувствую огромное облегчение, поскольку достиг того, о чём мечтал на протяжении долгого времени», — сказал Медведев в беседе с RT.

Российский теннисист впервые одержал победу на турнире Большого шлема. В финале Открытого чемпионата США Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).

Ранее сборная России по футболу поздравила теннисиста Медведева с победой на US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить