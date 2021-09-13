Медведев — о победе на US Open: я достиг того, о чём мечтал на протяжении долгого времени
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«Честно говоря, после победы спал я не очень много, часа три. Определённо, у меня много эмоций. Конечно, я очень счастлив и чувствую огромное облегчение, поскольку достиг того, о чём мечтал на протяжении долгого времени», — сказал Медведев в беседе с RT.
Российский теннисист впервые одержал победу на турнире Большого шлема. В финале Открытого чемпионата США Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).
Ранее сборная России по футболу поздравила теннисиста Медведева с победой на US Open.