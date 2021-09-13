СЭ: Кёйперс возглавит судейский корпус РФС

Голландский арбитр Бьорн Кёйперс является наиболее вероятным кандидатом на пост главы судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС).

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, помимо Кёйперса, вероятными кандидатами на данный пост являются итальянец Никола Риццоли и серб Милорад Мажич.

Кёйперс обслуживал финал Евро-2020 в качестве главного арбитра.

13 сентября Виктор Кашшаи был отправлен в отставку с должности главы судейского корпуса РФС. Его обязанности будет выполнять Павел Каманцев.

Ранее Кашшаи выступил с заявлением после ухода с поста главы департамента судейства РФС.