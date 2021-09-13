Кашшаи выступил с заявлением после ухода с поста главы департамента судейства РФС

Бывший руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи прокомментировал свою отставку.

«Приняв на себя руководство департаментом судейства, мы разработали новую стратегию и систему судейской деятельности в России в соответствии с высочайшими европейскими стандартами, в которой мы обеспечиваем судьям профессиональные условия и развитие как в физическом, так и в теоретическом плане», — цитирует Кашшаи сайт РФС.

По его словам, с начала его работы в Российской премьер-лиге дебютировали шесть новых арбитров, которые хорошо себя потом показывали в главных матчах. Кашшаи отметил, что регулярно предоставлялся шанс для молодых и перспективных рефери в Футбольной национальной лиге, а также началось развитие судейства среди женщин. Помимо прочего, он обратил внимание, что качество работы российских судей было высоко отмечено в Международной федерации футбола и Союзе европейских футбольных ассоциаций, а сами арбитры приглашаются обслуживать крупные международные матчи и турниры. Поэтому он гордится своими результатами на посту.

«В связи с недавними структурными изменениями в системе судейства, которые повлияли на позицию главы департамента судейства и расходятся с моими дальнейшими целями, я передаю эстафету нашим преемникам на беспрецедентной высоте и желаю Ашоту Рафаиловичу всяческих успехов в проведении дальнейших реформ, которые мы начали вместе в российском судействе», — сказал Кашшаи.

Кашшаи вступил в эту должность в январе 2020 года, сменив Александра Егорова.

Ранее в РФС прокомментировали отставку Кашшаи с поста главы департамента судейства.