В РФС прокомментировали отставку Кашшаи с поста главы департамента судейства

Короткая ссылка
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказался об уходе Виктора Кашшаи с поста руководителя департамента судейства.
В РФС прокомментировали отставку Кашшаи с поста главы департамента судейства
  • © РФС

Он поблагодарил Кашшаи за работу и введение европейских стандартов, которые важны в рамках проводимой реформы российского судейства.

«Виктор создал систему подготовки судей профессиональных лиг к матчам в соревновательный период, влияющую на будущие назначения на игры. Она основана на высокой интенсивности тренировочного процесса и регулярном мониторинге двигательной активности», — цитирует Хачатурянца сайт РФС.

Он отметил, что временно за все административные вопросы будет отвечать заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев, а дебрифинг по итогам минувшего тура Российской премьер-лиги проведёт Николай Иванов. При этом о назначениях судей на матчи будут сообщать в штатном режиме.

Кашшаи вступил в эту должность в январе 2020 года, сменив Александра Егорова.

Ранее сообщалось, что Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить