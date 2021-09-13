В РФС прокомментировали отставку Кашшаи с поста главы департамента судейства
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Он поблагодарил Кашшаи за работу и введение европейских стандартов, которые важны в рамках проводимой реформы российского судейства.
«Виктор создал систему подготовки судей профессиональных лиг к матчам в соревновательный период, влияющую на будущие назначения на игры. Она основана на высокой интенсивности тренировочного процесса и регулярном мониторинге двигательной активности», — цитирует Хачатурянца сайт РФС.
Он отметил, что временно за все административные вопросы будет отвечать заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев, а дебрифинг по итогам минувшего тура Российской премьер-лиги проведёт Николай Иванов. При этом о назначениях судей на матчи будут сообщать в штатном режиме.
Кашшаи вступил в эту должность в январе 2020 года, сменив Александра Егорова.
Ранее сообщалось, что Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС.