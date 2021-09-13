В РФС прокомментировали отставку Кашшаи с поста главы департамента судейства

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказался об уходе Виктора Кашшаи с поста руководителя департамента судейства.

Он поблагодарил Кашшаи за работу и введение европейских стандартов, которые важны в рамках проводимой реформы российского судейства.

«Виктор создал систему подготовки судей профессиональных лиг к матчам в соревновательный период, влияющую на будущие назначения на игры. Она основана на высокой интенсивности тренировочного процесса и регулярном мониторинге двигательной активности», — цитирует Хачатурянца сайт РФС.

Он отметил, что временно за все административные вопросы будет отвечать заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев, а дебрифинг по итогам минувшего тура Российской премьер-лиги проведёт Николай Иванов. При этом о назначениях судей на матчи будут сообщать в штатном режиме.

Кашшаи вступил в эту должность в январе 2020 года, сменив Александра Егорова.

Ранее сообщалось, что Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС.