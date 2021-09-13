Комментатор Казанский объявил об уходе с «Матч ТВ»

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Известный комментатор и журналист Денис Казанский объявил об уходе с телеканала «Матч ТВ».
Комментатор Казанский объявил об уходе с «Матч ТВ»
  • РИА Новости

«Вот и всё. Я принял нелёгкое решение покинуть «Матч ТВ». Шесть лет на канале и пятнадцать в холдинге — большая и важная часть моей жизни, позволившая получить неоценимый опыт», — написал Казанский в Instagram.

Он также поблагодарил канал за помощь в реализации каких-либо идей и проектов, а также в его творческом становлении. Журналист подчеркнул, что ему не стыдно за свою проделанную работу, так как он всегда пытался делать её честно. Кроме того, он отметил, что ему повезло с поддержкой друзей и коллег в начале карьеры.

«У каждого из нас в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе новый вызов для перехода на следующий этап в своём развитии.
Я считаю, что время для этого шага наступило. Хочу немного расширить зону комфорта и попробовать себя на другом уровне», — добавил Казанский.

Он также призвал людей не искать никаких подвохов в его уходе. По его словам, он никак не связан с финансовыми условиями или внутренними делами «Матч ТВ». Помимо прочего, Казанский заявил, что хочет отдать свою последнюю зарплату молодым комментаторам, которые только присоединились к каналу в этом году.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин отреагировал на отказ РПЛ от выкупа медиаправ.

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