Олимпийская чемпионка Макарова поздравила Даниила Медведева с победой на US Open

Российская профессиональная теннисистка, олимпийская чемпионка Екатерина Макарова поздравила Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США по теннису 2021 года.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Я поздравляю Даню с великолепной победой, с невероятной, на самом деле. Нельзя сказать, что невероятная, потому что это его третий финал Большого шлема. Просто в данной ситуации, когда Джокович шёл на золотой шлем... Даня действительно боец, который смог справиться со своими нервами и уверенно обыграл Новака. Это потрясающе. Для нашей страны Даня большой молодец. Я его поздравляю», — сказала Макарова.

Ранее с победой Даниила Медведева поздравил министр спорта России Олег Матыцин.