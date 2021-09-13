Ромашина рассказала о церемонии награждения в Кремле

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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина прокомментировала церемонию награждения в Кремле, на которой золотые призёры Игр-2020 в Токио получили автомобили BMW X5.
Ромашина рассказала о церемонии награждения в Кремле
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Президент наградил меня орденом Александра Невского. Безусловно, это очень приятно и я безумно благодарна. Также нам подарили прекрасные автомобили — о такой машине я и мечтала, оставлю её себе», — написала спортсменка в Instagram.

На Играх-2020 Ромашина в составе сборной России по синхронному плаванию завоевала золотую медаль в групповых соревнованиях. После Олимпиады в Токио она дала понять, что хочет взять паузу в спортивной карьере.

Ранее Ромашина высказалась о важности защиты интересов российских спортсменов.

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