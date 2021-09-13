Ромашина рассказала о церемонии награждения в Кремле
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- РИА Новости
«Президент наградил меня орденом Александра Невского. Безусловно, это очень приятно и я безумно благодарна. Также нам подарили прекрасные автомобили — о такой машине я и мечтала, оставлю её себе», — написала спортсменка в Instagram.
На Играх-2020 Ромашина в составе сборной России по синхронному плаванию завоевала золотую медаль в групповых соревнованиях. После Олимпиады в Токио она дала понять, что хочет взять паузу в спортивной карьере.
Ранее Ромашина высказалась о важности защиты интересов российских спортсменов.