Хавбека «Ливерпуля» Эллиотта прооперируют 14 сентября
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«У англичанина обнаружен вывих голеностопа», — сообщает The Athletic.
Эллиотт получил травму в матче с «Лидсом». На 58-й минуте встречи игрок «Лидса» Паскаль Стрейк выполнил грубый подкат в попытке отобрать мяч у хавбека красных, в результате чего нанёс Эллиотту травму.
Матч был сразу же приостановлен, а пострадавшему оказали первую помощь, после чего унесли на носилках. Стрейк же был удалён с поля за своё нарушение.
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «Ливерпуля».
Ранее Эллиотт поблагодарил всех за поддержку после страшной травмы в матче с «Лидсом».