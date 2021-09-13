Хавбека «Ливерпуля» Эллиотта прооперируют 14 сентября

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт будет прооперирован 14 сентября.

«У англичанина обнаружен вывих голеностопа», — сообщает The Athletic.

Эллиотт получил травму в матче с «Лидсом». На 58-й минуте встречи игрок «Лидса» Паскаль Стрейк выполнил грубый подкат в попытке отобрать мяч у хавбека красных, в результате чего нанёс Эллиотту травму.

Матч был сразу же приостановлен, а пострадавшему оказали первую помощь, после чего унесли на носилках. Стрейк же был удалён с поля за своё нарушение.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «Ливерпуля».

Ранее Эллиотт поблагодарил всех за поддержку после страшной травмы в матче с «Лидсом».