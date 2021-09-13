Медведев заявил, что ему жаль Джоковича

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем в финальном матче Открытого чемпионата США по теннису.

«Мне действительно жаль Новака. Не представляю, что он чувствует, но этот факт делает победу ещё слаще», — цитирует Медведева пресс-служба US Open.

Медведев заявил, что победа над Джоковичем, который до этого выиграл 27 матчей подряд в турнирах Большого шлема, придаст ему уверенности.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удавалось выиграть турнир Большого шлема.

Многократный победитель турниров Большого шлема Род Лейвер из Австралии прокомментировал победу Медведева в Открытом чемпионате США.