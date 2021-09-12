Зеленский заявил, что Украина заслуживает принять Олимпийские игры
- © Офис президента Украины
«Большая мечта — это Олимпиада на Украине. И я очень в это верю. Я уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр», — цитирует Зеленского сайт президента Украины.
По словам Зеленского, Украина сделала спорт стратегическим направлением государства. Он выразил уверенность, что Украина имеет все ресурсы для того, чтобы провести Олимпиаду в стране.
«Олимпийские игры мы точно попробуем», — сказал Зеленский.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможное решение Украины принять Олимпиаду-2036.