Зеленский заявил, что Украина заслуживает принять Олимпийские игры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании Украины принять Олимпийские игры.

«Большая мечта — это Олимпиада на Украине. И я очень в это верю. Я уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр», — цитирует Зеленского сайт президента Украины.

По словам Зеленского, Украина сделала спорт стратегическим направлением государства. Он выразил уверенность, что Украина имеет все ресурсы для того, чтобы провести Олимпиаду в стране.

«Олимпийские игры мы точно попробуем», — сказал Зеленский.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможное решение Украины принять Олимпиаду-2036.