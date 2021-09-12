Губерниев назвал странным предложение Украины по поводу проведения Олимпиады

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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможное решение Украины принять Олимпиаду-2036.
Губерниев назвал странным предложение Украины по поводу проведения Олимпиады
  • РИА Новости

«Довольно странное предложение. В 2036 году Зеленский не будет президентом своей страны, а Бах не будет главой МОК. Украина — спортивная страна, могут попробовать провести такое большое мероприятие», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что ему от этого ни холодно ни жарко.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность принять летние Олимпийские игры 2036 года.

Ранее Губерниев высказался о предстоящем матче российского теннисиста Даниила Медведева с сербом Новаком Джоковичем в финале турнира Большого шлема — US Open.

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