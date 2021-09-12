Макарова вышла в основной раунд теннисного турнира в Люксембурге

Короткая ссылка
Российская теннисистка Екатерина Макарова пробилась в основной раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге.
Макарова вышла в основной раунд теннисного турнира в Люксембурге
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Макарова в финале квалификации одержала победу над Яной Мордергер из Германии в двух сетах со счётом 6:3, 6:0.

Игра продолжалась 61 минуту.

Ранее бывшая первая ракетка мира француз Жиль Симон высказался о стиле игры россиянина Даниила Медведева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить