Макарова вышла в основной раунд теннисного турнира в Люксембурге

Российская теннисистка Екатерина Макарова пробилась в основной раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге.

Макарова в финале квалификации одержала победу над Яной Мордергер из Германии в двух сетах со счётом 6:3, 6:0.

Игра продолжалась 61 минуту.

Ранее бывшая первая ракетка мира француз Жиль Симон высказался о стиле игры россиянина Даниила Медведева.