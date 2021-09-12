Макарова вышла в основной раунд теннисного турнира в Люксембурге
Российская теннисистка Екатерина Макарова пробилась в основной раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге.
- © РИА Новости / Алексей Даничев
Макарова в финале квалификации одержала победу над Яной Мордергер из Германии в двух сетах со счётом 6:3, 6:0.
Игра продолжалась 61 минуту.
Ранее бывшая первая ракетка мира француз Жиль Симон высказался о стиле игры россиянина Даниила Медведева.
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