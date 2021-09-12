Симон — о стиле игры Медведева: он шахматист, просчитывает ходы наперёд

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Бывшая первая ракетка мира француз Жиль Симон высказался о стиле игры россиянина Даниила Медведева.
Симон — о стиле игры Медведева: он шахматист, просчитывает ходы наперёд
  • © AP Photo / John Minchillo

«Вообще он интересный игрок, я почти сразу начал испытывать симпатию к нему и к его стилю. Он невероятно умён. Он шахматист, просчитывает ходы наперёд. В тактическом плане его никто не превзойдёт, потому что он всё замечает и понимает лучше остальных», — цитирует Симона L'Équipe.

По словам Симона, Медведев настоящий гений, уникальный игрок.

«У людей ушло много времени на то, чтобы понять его стиль игры, потому что раньше они такого попросту не встречали», — добавил французский теннисист.

Медведевым пробился в финал Открытого чемпионата США по теннису. В главном матче турнира россиянин сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком  Джоковичем. Игра состоится 12 сентября. Матч начнётся в 23:00 мск.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился своими ожиданиями от финала Открытого чемпионата США между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым.

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