Болельщики ЦСКА полетели на матч с «Арсеналом» на воздушном шаре

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Двенадцать болельщиков московского ЦСКА отправились на матч с тульским «Арсеналом» на воздушном шаре.
Болельщики ЦСКА полетели на матч с «Арсеналом» на воздушном шаре
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Момент взлёта воздушного шара был снят на видео и выложен в Twitter.

Матч между ЦСКА и «Арсеналом» пройдёт 12 сентября в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Арсенал» с четырьмя очками — на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес пропустит порядка двух месяцев из-за травмы.

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