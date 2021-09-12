Болельщики ЦСКА полетели на матч с «Арсеналом» на воздушном шаре

Двенадцать болельщиков московского ЦСКА отправились на матч с тульским «Арсеналом» на воздушном шаре.

Момент взлёта воздушного шара был снят на видео и выложен в Twitter.

Матч между ЦСКА и «Арсеналом» пройдёт 12 сентября в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Арсенал» с четырьмя очками — на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес пропустит порядка двух месяцев из-за травмы.