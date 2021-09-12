Дина Аверина получила автомобиль, полагающийся олимпийским чемпионам

Российская гимнастка Дина Аверина, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио, получила от Фонда поддержки олимпийцев ключи от автомобиля BMW X5.

Фото с автомобилем опубликовала в своём Instagram сама спортсменка. Примечательно, что автомобиль BMW X5 полагался победителям Игр, в то время как серебряные и бронзовые медалисты получили BMW X3.

Победу в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх одержала израильтянка Линой Ашрам, несмотря на то, что выронила ленту во время выступления. Российская команда подавала протест на судейские оценки, однако он не был удовлетворён.

Ранее Винер-Усманова высказалась о скандальном судействе на Олимпиаде в Токио.