Витория отказался рассказывать, о чём общался с Федуном

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался об отношениях с владельцем клуба Леонидом Федуном.
Витория отказался рассказывать, о чём общался с Федуном
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Не буду говорить, о чём я общался с президентом Федуном. Мы с ним обсуждали футбол, трансферы, игроков. У нас с ним нормальные, рабочие отношения», — сказал Витория на пресс-конференции после матча седьмого тура Российской премьер-лиги с «Химками».

Португальский специалист возглавил «Спартак» перед началом сезона. Всего в девяти матчах под руководством Витории красно-белые три раза победили, пять раз проиграли и ещё однажды сыграли вничью.

Ранее Витория заявил, что победа над «Химками» была важна для «Спартака».

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