Витория отказался рассказывать, о чём общался с Федуном

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался об отношениях с владельцем клуба Леонидом Федуном.

«Не буду говорить, о чём я общался с президентом Федуном. Мы с ним обсуждали футбол, трансферы, игроков. У нас с ним нормальные, рабочие отношения», — сказал Витория на пресс-конференции после матча седьмого тура Российской премьер-лиги с «Химками».

Португальский специалист возглавил «Спартак» перед началом сезона. Всего в девяти матчах под руководством Витории красно-белые три раза победили, пять раз проиграли и ещё однажды сыграли вничью.

Ранее Витория заявил, что победа над «Химками» была важна для «Спартака».